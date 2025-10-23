Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России

Евросоюз (ЕС) принял 19-й пакет санкций против России. Об этом стало известно из сообщения главы евродипломатии Каи Каллас в соцсети X.

«Только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен, в частности, против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае», — отметила она.

Очередной, 19-й пакет санкций ЕС включает рестрикции в отношении российских банков и транзакций в криптовалютах.

До этого 18-й пакет санкций ЕС утвердил в середине июля. С ним под ограничениями оказались газопроводы «Северный поток» и 105 танкеров теневого флота. Также тогда санкции затронули нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии.

Меры затронули 14 физических лиц и 41 юридическое лицо. Был снижен потолок цен на российскую нефть — с 60 долларов до 47,6 долларов за баррель. Помимо этого, ЕС запретил импорт нефтепродуктов, производящихся из сырой нефти РФ.

Российская сторона называет западные санкции незаконными.

Ранее, писал 5-tv.ru, ЕС одобрил 19-й пакет санкций против РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.