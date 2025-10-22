ЕС одобрил 19-й пакет санкций против РФ

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

Процесс письменного согласования уже запущен.

Новый пакет санкций против России

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Европейский Союз (ЕС) утвердил 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на датское председательство в Совете ЕС.

«Мы…получили уведомление от оставшегося государства — члена (ЕС — Прим. Ред.) о том, что он теперь готов снять свою оговорку по 19-му пакету санкций (против России — Прим. Ред.)… В связи с этим была запущена письменная процедура утверждения советом. Если никаких возражений не будет получено, пакет будет принят...» — говорится в заявлении.

Отмечается, что санкции вступят в силу после одобрения Советом ЕС. Процесс письменного согласования уже запущен.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что премьер-министр Словакии Фицо прокомментировал положение западных стран на фоне увеличившихся цен на газ. В частности, политик емким и метким словом охарактеризовал положение Европейского союза в сложных экономических и политических условиях.

