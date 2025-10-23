Николь Кидман решила вернуть старую любовь после развода с Китом Урбаном

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Актриса вновь обратила внимание на человека, который когда-то уже занимал важное место в ее жизни — музыканта Ленни Кравица.

С кем встречается Николь Кидман

Фото: www.globallookpress.com/Javier Rojas

После завершения почти 20-летнего брака с Китом Урбаном Николь Кидман решила начать новую главу своей жизни. По данным источника из близкого окружения актрисы, Кидман готова вновь впустить любовь в свое сердце и уже знает, с кем хочет быть рядом. Об этом сообщает RadarOnline.

Речь идет о певце Ленни Кравице, с которым у Николь в начале 2000-х был серьезный роман. Актриса и музыкант были официально обручены, что сама Кидман подтверждала в интервью. В то время она поддерживала теплые отношения с дочерью Кравица Зои, которой тогда было 15 лет. Однако спустя полгода пара рассталась: артистов разделили разные жизненные цели.

Кравиц был сосредоточен на мировой музыкальной карьере, тогда как Николь, недавно пережившая развод с Томом Крузом, мечтала о семейном покое и стабильности. Несмотря на расставание, между ними сохранились дружеские отношения. Ленни позже говорил, что «для Николь всегда останется место в его жизни».

Теперь обстоятельства изменились. Оба добились успеха, вырастили детей и остались свободны: Ленни недавно расстался с моделью Аной Полой Валле, а Николь подала на развод с Китом Урбаном, с которым растила дочерей Сэнди Роуз и Фейт Маргарет.

Инсайдеры полагают, что именно сейчас для Кидман и Кравица настал подходящий момент вновь сблизиться. По словам источника, Николь видит в этом шанс обрести личное счастье — и, возможно, символически поставить точку в отношениях с Урбаном.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.


