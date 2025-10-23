Суд приговорил блогера Сидоропуло к шести годам колонии

Савеловский суд Москвы приговорил блогера Андрея Сидоропуло к шести годам колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Суд установил, что Сидорпуло в составе организованной группы продавал онлайн-курс по арбитражу трафика, обещая клиентам быстрый доход и финансовую стабильность. На деле же свои обещания участники схемы не собирались выполнять.

Пострадавшими признаны 40 человек, а общей ущерб составляет более восьми миллионов рублей. Для легализации средств, блогер приобрел автомобиль Lamborghini стоимостью более 22 миллионов рублей и оформил его на свою пожилую бабушку.

Блогер признал вину и возместил ущерб пострадавшим. Поскольку Сидоропуло пошел на сотрудничество со следствием и подписал досудебное соглашение, процесс проходит в особом порядке.

Сидоропуло находился в розыске с января 2023 года и был задержан в августе 2024 года в Москве.

