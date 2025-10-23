Путин: рождение ребенка — личный выбор каждой семьи

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 36 0

Давить на россиян в этом вопросе недопустимо.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Венявский; 5-tv.ru

Рождение ребенка является личным выбором каждой семьи, на который нельзя оказывать никакого давления. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Также глава государства отметил, что все больше людей в России хотят, чтобы их семьи были многодетными. Президент подчеркнул, что российские власти нацелены на комплексный подход к решению задач демографии, а снижение рождаемости сегодня является глобальным вызовом в мире.

«Не может и не должно быть никакого, безусловно, давления. Решение о рождении ребенка, безусловно, частное, личное дело каждого человека, каждой семьи», — сказал глава государства в ходе заседания совета.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин на встрече с представителями парламентских фракций в Ново-Огарево отметил, что ключевая задача для России — благополучие семей с детьми.

До этого, 11 сентября, Путин на пленарном заседании форума социальных инноваций «Демография 2.0. Перезагрузка» заявил, что улучшение демографической ситуации и поддержка рождаемости — приоритетная национальная задача для России.

