Путин: основой демографической политики должны быть и внутренние ценности граждан

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 26 0

Помимо материальной поддержки необходимо прививать населению правильное мышление.

Что Путин считает главным для поднятия демографии

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В основе демографической политики должны быть внутренние ценностные установки людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Конечно, и Татьяна Алексеевна (Голикова — Прим.ред.) постоянно всем своим коллегам в правительстве и мне тоже уже всю плешь проела на тему того, как надо поддерживать многодетные семьи, и это правильно, и без этого трудно решать демографические проблемы», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что внутренние ценностные установки являются более важными, именно они должны лежать в основе демографической политики.

«Ну что у нас крестьянские семьи в России жили на уровне среднеевропейского дохода, что ли? Нет, но в семье было по семь-десять человек», — напомнил президент.

Ранее глава государства заявил, что многодетные семьи должны стать нормой для России, писал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.65
0.30 94.75
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:21
В Пхеньяне после шестилетнего перерыва снова открылся международный кинофестиваль
16:19
Суд приговорил блогера Сидоропуло к шести годам колонии
16:13
Путин согласился с необходимостью развития системы яслей в России
15:55
Путин: развитие программ льготных ипотек для семей с детьми — приоритет страны
15:51
«Главное — не распылять»: Путин указал на важность соблюдения целей маткапитала
15:40
Матвиенко: материнский капитал нужно перенаправить на поддержку многодетности

Сейчас читают

«Русская земля родит еще Кулибиных»: Пермякова верит в создание машины времени
«Что ты на себя надел?» — Киркоров часто спорит с Яной Рудковской о моде
Вернут свободу движения: лучшие упражнения от боли в спине и для красивой осанки
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео