Путин: основой демографической политики должны быть и внутренние ценности граждан

В основе демографической политики должны быть внутренние ценностные установки людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

«Конечно, и Татьяна Алексеевна (Голикова — Прим.ред.) постоянно всем своим коллегам в правительстве и мне тоже уже всю плешь проела на тему того, как надо поддерживать многодетные семьи, и это правильно, и без этого трудно решать демографические проблемы», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что внутренние ценностные установки являются более важными, именно они должны лежать в основе демографической политики.

«Ну что у нас крестьянские семьи в России жили на уровне среднеевропейского дохода, что ли? Нет, но в семье было по семь-десять человек», — напомнил президент.

Ранее глава государства заявил, что многодетные семьи должны стать нормой для России, писал 5-tv.ru.

