Проект будет совершенствоваться и дальше.

В России продолжат развиваться программы ипотечного кредитования для семей с детьми. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Российский лидер отметил, что правительство продолжает предоставлять льготы по ипотеке, а также для строительства индивидуального жилья (ИЖС) для поддержки семей с детьми.

«Правительство и так старается сохранить инструменты ипотечного кредитования, и в основном то что сохранилось из льготной ипотеки, направлено на семьи с детьми. Разумеется, мы и дальше будем совершенствовать, в том числе и ИЖС, — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин рассказал о важности поддержки студенческих семей в России.

В рамках поддержки в России был увеличен размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения, в некоторых регионах введены единовременные выплаты для студенток, которые готовятся стать мамами, в вузах открываются комнаты матери и ребенка и комнаты временного пребывания детей.

