На развитие туризма на Северном Кавказе выделят более 12 миллиардов рублей

Сергей Добровинский
Регион имеет огромный инвестиционный потенциал.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Индустрия гостеприимства на Северном Кавказе отличается высокой привлекательностью для инвесторов. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании с членами кабинета министров. На приобретение оборудования и спецтехники для туристической отрасли в 2025 году выделено четыре миллиарда рублей, и еще свыше восьми миллиардов на 2026–2027 годы.

Мишустин подчеркнул, что бизнес в сфере активного отдыха в регионе имеет серьезный экономический потенциал. В ходе кавказского инвестиционного форума участники детально обсуждали дальнейшее развитие индустрии, сообщил премьер.

По поручению президента РФ Владимира Путина идет разработка вариантов для привлечения бизнеса в реализацию проектов по созданию всесезонных баз отдыха и горнолыжных курортов. В числе самых популярных мест — склоны Главного Кавказского хребта. Только в прошлом году их посетили более миллиона человек, отметил Мишустин.

«Важно продолжить расширение необходимой туристической инфраструктуры. Утвердим для участников концессии основные условия, на которых будут строиться трассы, канатные дороги и другие горнолыжные объекты», — заявил председатель правительства РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Северном Кавказе появился новый курорт мирового уровня, где каждый год будут отдыхать полмиллиона человек.

