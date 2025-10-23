Путин указал на важность создания суверенного искусственного интеллекта в России

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Российский лидер выделил достижения существующих исследовательских сетевых порталов.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Искусственный интеллект (ИИ) должен стать суверенным в России. Об этом заявил президент РФ Путин на съезде Русского географического общества (РГО) в Кремле.

Путин призвал обратить внимание на фонды РГО компаниям, занимающимся развитием, обучением ИИ.

«Только опираясь на нашу культуру, историю, языковое богатство, традиции и традиционные ценности мы сможем создать именно суверенные модели искусственного интеллекта, а не копировать чужие решения, что приводит их к технологической и мировоззренческой зависимости, а в итоге и к утрате суверенитета», — сказал он.

Помимо этого Путин выделил достижения существующих в настоящее время исследовательских сетевых порталов.

«Отдельно обращусь к медиа совету РГО, в который входят руководители ключевых отечественных средств массовой информации. Прошу вас и дальше быть проводниками просветительской миссии Русского Географического Общества во всех информационных форматах, от соцсети до телевидения и интернет-порталов», — сказал глава государства.

Он отметил, что вклад геоинформационного ресурса «Россия от моря до моря» крайне большой, а по многообразию и полноте данных о морском наследии практически не имеет мировых аналогов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что в мире наступает принципиально новый технологический уклад.

