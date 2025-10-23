WSJ: Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова

В 2024 году предприниматель был приговорен к тюремному заключению и штрафу.

Новые подробности в деле Binance

Фото: www.globallookpress.com/Hugo Amaral

Президент США Дональд Трамп помиловал основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

«Президент Трамп помиловал Чанпэна Чжао», — говорится в публикации.

В ноябре 2023 года Чжао заключил сделку сделку с властями, завершив многолетнее расследование в отношении биржи Binance по обвинениям в осуществлении денежных переводов без соответствующих лицензий. В рамках сделки предприниматель заплатил штраф в размере 50 миллионов долларов и ушел с поста генерального директора биржи. Binance при этом была обязана выплатить штраф в размере четырех миллиардов долларов.

В 2024 году Федеральный суд в Сиэтле приговорил Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюремного заключения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мошенники придумали новый способ обмана россиян через криптовалюту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

