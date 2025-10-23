WSJ: Трамп помиловал основателя криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао

Президент США Дональд Трамп помиловал основателя крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао. Об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

«Президент Трамп помиловал Чанпэна Чжао», — говорится в публикации.

В ноябре 2023 года Чжао заключил сделку сделку с властями, завершив многолетнее расследование в отношении биржи Binance по обвинениям в осуществлении денежных переводов без соответствующих лицензий. В рамках сделки предприниматель заплатил штраф в размере 50 миллионов долларов и ушел с поста генерального директора биржи. Binance при этом была обязана выплатить штраф в размере четырех миллиардов долларов.

В 2024 году Федеральный суд в Сиэтле приговорил Чанпэна Чжао к четырем месяцам тюремного заключения.

