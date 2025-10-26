Зубы бьют по мозгу: ученые выявили пугающую связь между болезнями десен и инсультом

CBS News: воспаления в полости рта могут указывать на проблемы с сосудами мозга

У взрослых с заболеваниями десен обнаружено больше признаков повреждения белого вещества мозга, чем у людей со здоровыми деснами. Данные приводит CBS News.

Ученые утверждают, что хроническое воспаление десен может способствовать атеросклерозу — утолщению стенок артерий, которое ухудшает кровоток и повышает вероятность инсульта.

«Если есть кариес и воспаление — это двойная проблема»

«Заболевание десен связано с высокой вероятностью воспаления, а воспаление связано с атеросклерозом, а также с затвердеванием мелких кровеносных сосудов», — пояснил автор работы, доктор Сувик Сен.

В другом исследовании, опубликованном в тот же день, команда под руководством Сена выяснила, что наличие и кариеса, и заболеваний десен увеличивает риск инсульта на 86% по сравнению с людьми, у которых здоровая полость рта.

Как уход за зубами спасает сосуды

Доктор Сен подчеркнул, что регулярный уход за полостью рта значительно снижает вероятность сосудистых проблем.

«Риск инсульта снизился на целых 81%, что является очень большим результатом», — отметил он.

Чистка зубов дважды в день, использование зубной нити и визиты к стоматологу могут не только предотвратить разрушение зубов, но и защитить мозг от последствий воспаления.

Масштабы проблемы

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 3,5 миллиарда человек во всем мире страдают от заболеваний десен или кариеса. Это значит, что каждая вторая семья может столкнуться с подобным риском. Эксперты считают, что стоматологическая профилактика должна рассматриваться не только как вопрос гигиены, но и как важная часть профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Почему это важно

Американская кардиологическая ассоциация сообщает, что ежегодно в США инсульт переживают более 795 тысяч человек. Ученые подчеркивают, что хотя результаты исследования не доказывают прямую связь, они усиливают доказательства того, что здоровье рта и сосудов тесно связано. И, возможно, простая зубная щетка может стать одним из самых доступных инструментов для защиты сердца и мозга.

