Путин: в случае ударов Tomahawk по РФ ответ будет ошеломляющим

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 63 0

Глава государства подчеркнул, что подобные действия — это попытка эскалации.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Eric Garst; 5-tv.ru

В случае нанесения ударов Tomahawk по территории России ответ будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в беседе с представителями СМИ после съезда Русского географического общества в Кремле.

«Это попытка эскалации. Если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезным. Если не сказать ошеломляющим», — заявил глава государства.

Ракета Tomahawk — это американская крылатая ракета большой дальности, предназначенная для высокоточного поражения важных наземных и морских целей, зачастую с кораблей и подводных лодок.

В 2025 году США рассматривают возможность передачи крылатых ракет Tomahawk Украине, что расширяет возможности Киева по нанесению точечных ударов по территории России на существенных расстояниях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин указал на важность создания суверенного искусственного интеллекта в России. Глава государства подчеркнул, что отечественные исследовательские сетевые порталы уже демонстрируют результат.

