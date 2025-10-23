Путин: Трамп в свой первый срок ввел самое большое количество санкций против РФ

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 27 0

Новые же меры со стороны ЕС существенно не повлияют на экономическое положение России.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

Лидер США Дональд Трамп в свой первый президентский срок ввел самое большое количество санкций против России. Об этом напомнил президент России Владимир Путин после съезда Русского географического общества в беседе с представителями СМИ.

«В первую свою итерацию президентскую, известно, что президент Трамп ввел тогда самое большое количество санкций, которые до тех пор вводились против Российской Федерации», — подчеркнул глава государства.

Также Владимир Путин отметил, что новые санкции, введенные против РФ, будут иметь определенные последствия. Однако, по словам российского лидера, существенно эти санкции не повлияют на экономическое положение России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин высказался о новых санкциях со стороны США, назвав это попыткой оказать давление на Россию.  По словам главы государства, такие действия наносят ущерб двусторонним отношениям.

