Система «умной» записи в поликлинику улучшила качество приема пациентов в Москве

В московских поликлиниках внедрили систему «умной» записи пациентов к врачу. Об этом сообщили на портале мэра Москвы.

Новая система на базе искусственного интеллекта (ИИ) заранее анализирует цель визита и жалобы пациента, формируя краткую медицинскую сводку из электронной карты.

Также система выявляет пациентов из группы риска и предлагает им пройти дополнительные обследования. Жалобы формируются за несколько часов или суток до приема к медикам и автоматически заносятся в электронную медицинскую карту.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в столице высокотехнологичную медпомощь оказывают более 30 учреждений. Все это стало возможным в том числе благодаря оснащению стационаров современным оборудованием экспертного уровня, а также другой техникой для операций высокого уровня сложности.

Кроме того, с помощью роботизированных систем, оперативные вмешательства проводят с минимальной травматичностью, благодаря этому пациенты быстрее восстанавливаются.

