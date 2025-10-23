Светлана Хоркина назвала победу Мельниковой стимулом для всех спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина заявила, что победа российской гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира в Джакарте — это стимул для всех спортсменов нашей страны. Об этом Хоркина рассказала в интервью газете «Спорт-Экспресс».

«Красавица наша! Такой подарок на 25 октября, на Всероссийский день гимнастики. Это стимул для всех наших спортсменов, показатель, что мы делаем все правильно. Когда пришло время, мы раз — и победили» — сказала Светлана.

Олимпийская чемпионка также отметила хорошую подготовку Мельниковой к чемпионату.

«Она сравнялась с Ларисой Латыниной, но еще меня не догнала, а я ей от всей души этого желаю. Так держать!» — подчеркнула спортсменка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российская спортсменка Ангелина Мельникова стала двукратной чемпионкой в личном многоборье по спортивной гимнастике на чемпионате мира в Джакарте (Индонезия). Мельникова набрала 55,066 балла по сумме четырех упражнений, второе место заняла американка Лиэнн Вон, набрав 54,966 балла.

