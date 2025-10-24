ВС РФ за сутки продвинулись в сторону Красноармейска, Купянска и Красного Лимана

Пока в ЕС ищут пути изъять замороженные российские активы, ВСУ терпят поражения на трех направлениях зоны СВО.

Да, действительно, дело не в розах. Да и в Брюсселе это, скорее всего, понимают. Там другая проблема. Еврочиновники нависли над замороженными российскими активами, но как их взять, не знают. В Европарламенте сегодня, не скрываясь, говорили: деньги нужны для поддержки Украины, то есть для продолжения войны.

Но обоснованных причин забрать почти 200 миллиардов российских долларов не существует. Идти на откровенный грабеж в Старом Свете боятся. То есть все надо сделать так, чтобы миллиарды забрать, но никто воровством это не называл.

Вот сегодня в Брюсселе этим целый день и занимались, разрабатывали план. На юридическом языке это называется преступлением, совершенным группой лиц по предварительному сговору.

Тут, конечно, очень важно, чтобы на Украине все не прекратилось. Поэтому в свете последних международных событий, которые разворачиваются вокруг темы конфликта, сегодня все очень пристально наблюдали за событиями в зоне СВО. И, как оказалось, не зря.

За минувшие сутки очень сильно изменилась линия фронта, так как на основных участках, похоже, посыпалась оборона ВСУ.

В Красноармейске, то есть украинском Покровске, наши подразделения уже зачищают южную часть города. Противник сопротивляется только днем, ночью пытается без потерь покинуть позиции.

Красный Лиман на севере ДНР вновь в окружении, после того как несколькими атаками с воздуха уничтожена понтонная переправа через Северский Донец.

И даже в Харьковской области, похоже, начинается финальный этап операции по освобождению Купянска.

