«Сколько это в коробках с питанием?»: Захарова о помощи США Украине

Борис Сатаров
Дипломат высмеяла щедрость Вашингтона на фоне бюджетного кризиса.

Что Захарова сказала о помощи США Украине

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Захарова сравнила помощь США Украине с коробками продовольствия для американцев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с шатдауном в США и выразила сомнение в приоритетах американского правительства.

В своем Telegram-канале дипломат задалась вопросом, сколько средств Вашингтон направил Украине и чему равна эта сумма, если перевести ее в продовольственные наборы.

«Сколько денег США потратили на Зеленского? Сколько это в переводе на „коробки с питанием“?» — написала Захарова.

Ее слова прозвучали после сообщений телеканала CNN о том, что в ноябре порядка 42 миллионов американцев могут лишиться продовольственных талонов из-за шатдауна.

Ранее, 1 октября, правительство США временно приостановило работу, поскольку республиканцы и демократы не смогли договориться о бюджете. Кроме того, 22 октября сенат страны уже в 12-й раз не смог утвердить законопроект о продлении финансирования, а администрация Дональда Трампа рассматривает увольнение 16 тысяч федеральных служащих.

