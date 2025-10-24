Макрон заявил о планах Франции и ЕС усилить давление на Россию

|
Давид Андриясов
Давид Андриясов

Ранее в четверг ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций.

Макрон высказался о новых санкциях ЕС и США против России

Фото: Reuters/Yves Herman

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал увеличить давление на Россию, так как она якобы не способствует окончанию конфликта на Украине. Об этом политик написал в соцсети X.

«Мы полны решимости усилить давление на Москву», — заявил президент Франции.

Также он поддержал новые антироссийские санкции США и Евросоюза.

В четверг, 23 октября, Евросоюз принял 19-й пакет антироссийских санкций. Он направлен против российского банковского сектора, криптобирж, а также индийских и китайских компаний.

Однако рестрикции не ограничились финсектором. Так, например, ЕС ввел запрет на экспорт в Россию унитазов и биде, строительных материалов, резиновых изделий, а также пластиковых игрушек с моторчиками, цветов, декоративных лишайников и мхов.

Кроме того, теперь европейским компаниям запрещено оказывать услуги, связанные с туристической деятельностью в России. Также странам ЕС разрешили вводить процедуру одобрения въезда российских дипломатов.

Президент России Владимир Путин, комментируя введенные ограничения, заявил, что ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решит под давлением.

Четыре дня удачи: китайский гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

