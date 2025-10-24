«Такого в России вообще никто не делал»: Егор Чичканов о продолжении «Мажора»

Режиссер фильма «Мажор в Дубае» Чичканов: такого в России вообще никто не делал

Фильм «Мажор в Дубае» — нечто новое и уникальное в истории российского кинематографа. В этом уверен режиссер картины Егор Чичканов, о чем он и сообщил корреспонденту 5-tv.ru на премьерном показе картины в Москве.

«Вы когда посмотрите фильм, вы поймете, такого в России вообще никто не делал. То есть такого комедийного боевика, такого экшена, такого масштаба международного вообще не было. И об этом почему-то все молчат», — заявил Чичканов.

По мнению режиссера, над его картиной сошлись все звезды — в лицах исполнителей главных ролей Павла Прилучного и Павла Чинарева. Благодаря им, в том числе, получилось качественное кино — героическое и приключенческое.

Чичканов считает, что секрет успеха «Мажора» как проекта, растянувшегося на сериал и целых три фильма с прекрасными рейтингами, в том, что он близок и понятен зрителю. Так, Чинарев и Прилучный в своих персонажах собрали единый образ русского богатыря. Только современного. Один постоянно ввязывается в неприятности, а другой своей сильной рукой и умом решает проблемы.

«Баланс между двумя ими, такой броманс как бы случился. И вот эти оба Паши, они такой дают, знаете, (образ) русского человека собранного. В нем (в Чинареве. — Прим. ред.) есть немножко и Тома Круза, и есть, мне кажется, Джима Керри одновременно. Мне кажется, вообще у него офигенный комедийный талант», — заключил режиссер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другой важной премьере, которая состоялась в столице. Зрителям представили сказку «Алиса в Стране Чудес», ее героев на экране воплотили одни из самых популярных актеров — Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов и другие.

В интервью корреспонденту 5-tv.ru Горбачева, сыгравшая Червонную Королеву, поделилась своими впечатлениями от съемок.

