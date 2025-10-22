«Это было очень легко»: Ирина Горбачева о съемках «Алисы в Стране чудес»

Актриса Ирина Горбачева о съемках «Алисы в Стране чудес»: Это было очень легко

Актриса Ирина Горбачева поделилась впечатлениями от участия в новом волшебном проекте. На премьере фильма «Алиса в Стране чудес» она рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что, пожалуй, впервые за все время работы в индустрии не испытывала никаких трудностей на площадке и играла своего персонажа без напряжения, только с удовольствием.

«Слава богу, эти съемки для меня были самыми простыми, легкими, кайфовыми съемками. У меня было всего лишь шесть съемочных дней. Три дня я играла маму, три дня я играла королеву. Это было очень легко, радостно и кайфово», — призналась Горбачева.

Отвечая на вопросы журналистов, артистка удивилась, что некоторые ее коллеги умудряются прихватить какой-нибудь сувенир со съемочной площадки. Например, костюм, украшение или часть реквизита. Сама она даже не думала выбрать себе что-то, потому что уверена — просто нет такой традиции. Но есть другие.

«Почему все думают, что все должны забирать какие-то трофеи? Ребята, это кино, все отчитываются за все… У нас в начале бывает, тарелку мы разбиваем, собираем осколочки на память. Это первая тарелка памятная, а все остальное остается, потому что все подотчетно. У нас такая работа», — посмеялась актриса.

Главные роли в фильме «Алиса в Стране чудес» исполнили Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Андрей Федорцов и другие. Публика с нетерпением ждет проката, чтобы увидеть очередную интерпретацию знаменитой сказки Льюиса Кэрролла.

Ранее в интервью корреспонденту 5-tv.ru заслуженный артист РФ Андрей Федорцов, сыгравший Кролика, рассказал о своем опыте съемок. И, по его словам, они не были такими уж безоблачными, а даже опасными!

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.