Шатдаун в США привел к огромным очередям за бесплатной едой

В США на фоне затянувшегося шатдауна растут очереди за бесплатной едой. В сети появились невиданные ранее кадры из штата Мэриленд.

Если ранее за похлебкой стояли в основном представители низших слоев населения и мигранты, то теперь в километровых очередях можно увидеть местных жителей.

Особое недовольство у них вызывает то, что и конгрессмены, и сенаторы, чьи политические разборки по большому счету и стали причиной шатдауна, стабильно получают зарплату, в отличие от рядовых американцев. И теперь из-за непринятого бюджета, по данным CNN, почти полтора миллиона госслужащих в США либо находятся в неоплачиваемом отпуске, либо продолжают работать бесплатно.

