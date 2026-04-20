В Донецке прошла акция «Свеча памяти»

Молодежь Донбасса собралась у шахты, куда в годы войны нацисты сбросили около 40 тысяч тел.

Жители Донецкой Народной Республики в День памяти жертв геноцида советского народа в Великой Отечественной войне провели акцию «Свеча памяти». 5-tv.ru публикует кадры мероприятия.

Корреспондент «Известий» Евгений Быковский рассказал, что жители Донецка и молодежь Донбасса ежегодно приходят на мемориальный комплекс на территории шахты № 4/4-бис, чтобы почтить память убитых мирных граждан. В годы нацистской оккупации в шурф этой шахты было сброшено около 40 тысяч тел.

Руководитель «Молодой гвардии Единой России» в ДНР Сергей Добровольский поделился, что его с детства водили сюда воспитатели и учителя, рассказывая о трагических событиях войны.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия, устанавливая эту памятную дату, не только чтит погибших, но и отстаивает историческую правду, которую пытается оспорить коллективный Запад. Она обратила внимание на избирательный подход к жертвам: одни народы помнят, а другие, понесшие многомиллионные потери (как Советский Союз), предаются забвению.

8 апреля президент Владимир Путин подписал закон о наказании за отрицание или одобрение геноцида советского народа — вплоть до трех лет лишения свободы.

