NYT: Ормузский пролив — главное оружие Ирана в войне против США и Израиля

|
Борис Сатаров
Коммерческие танкеры практически не защищены от иранских беспилотников.

Козырь Ирана в войне с США и Израилем

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Контроль над Ормузским проливом позволил Ирану выйти из конфликта с США и Израилем, имея готовый «план устрашения противников». Об этом 18 апреля сообщает газета The New York Times.

По данным издания, американо-израильская война нанесла серьезный ущерб государственной системе Ирана, его флоту и ракетным заводам, но почти не затронула способность Тегерана контролировать пролив. В результате правительство может выйти из конфликта, невзирая на возможные ограничения ядерной программы.

Хотя в ходе боевых действий Иран потерял часть вооружений, оставшихся достаточно для контроля над ситуацией. По оценкам американской разведки и военных, Тегеран сохранил до 40% довоенного арсенала беспилотников, которые зарекомендовали себя как мощное средство сдерживания.

Издание особо подчеркивает уязвимость гражданского флота: если военные корабли США сбивают дроны без особых затруднений, то коммерческие танкеры практически не защищены.

Напомним, 13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива после провала переговоров с Ираном. В рамках блокады американские силы перехватили 23 судна, связанных с Ираном, и обеспечивают контроль над судами, входящими в иранские порты или выходящими из них.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
76.05
-0.04 89.63
0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:19
Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
11:07
«Общаемся как братья»: Александр Лукашенко про Владимира Путина
11:04
От деревни до Пекина: где учится сын Александра Лукашенко Николай
10:50
Два этапа: раскрыт порядок индексации пенсий в 2027 году
10:34
Основная причина внезапной смерти: какая болезнь сердца протекает без симптомов
10:19
В Ставропольском крае ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео