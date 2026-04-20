Контроль над Ормузским проливом позволил Ирану выйти из конфликта с США и Израилем, имея готовый «план устрашения противников». Об этом 18 апреля сообщает газета The New York Times.

По данным издания, американо-израильская война нанесла серьезный ущерб государственной системе Ирана, его флоту и ракетным заводам, но почти не затронула способность Тегерана контролировать пролив. В результате правительство может выйти из конфликта, невзирая на возможные ограничения ядерной программы.

Хотя в ходе боевых действий Иран потерял часть вооружений, оставшихся достаточно для контроля над ситуацией. По оценкам американской разведки и военных, Тегеран сохранил до 40% довоенного арсенала беспилотников, которые зарекомендовали себя как мощное средство сдерживания.

Издание особо подчеркивает уязвимость гражданского флота: если военные корабли США сбивают дроны без особых затруднений, то коммерческие танкеры практически не защищены.

Напомним, 13 апреля США начали блокаду Ормузского пролива после провала переговоров с Ираном. В рамках блокады американские силы перехватили 23 судна, связанных с Ираном, и обеспечивают контроль над судами, входящими в иранские порты или выходящими из них.

