Британский депутат призвал Европу прислушаться к предупреждению Путина

Борис Сатаров
Политик подчеркнул, что возможные последствия применения американских ракет против России будут катастрофическими.

Почему Европе стоит прислушаться к предупреждению Путина

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Британский депутат призвал ЕС прислушаться к словам Путина о ракетах «Томагавк»

Британский парламентарий Джордж Гэллоуэй обратился к странам Европы с призывом обратить внимание на предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях возможного применения американских ракет «Томагавк» против РФ.

«Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это сможет объяснить, что с вами произошло», — написал Гэллоуэй в соцсети X, подчеркнув, что речь идет о серьезной угрозе для будущего всего континента.

По словам политика, заявления российского лидера нельзя игнорировать, поскольку последствия конфликта подобного масштаба могут оказаться катастрофическими и затронуть будущие поколения европейских народов.

Ранее Владимир Путин заявил, что реакция Москвы на агрессивные действия Запада будет ошеломляющей и оставит без ответа любые попытки атаковать Россию.

Кроме того, во время переговоров президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским американский глава признал, что удары по территории России неизбежно приведут к эскалации конфликта.

