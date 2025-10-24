Британский депутат призвал ЕС прислушаться к словам Путина о ракетах «Томагавк»

Британский парламентарий Джордж Гэллоуэй обратился к странам Европы с призывом обратить внимание на предупреждение президента России Владимира Путина о последствиях возможного применения американских ракет «Томагавк» против РФ.

«Обратите на это внимание. Если ваши потомки каким-то образом выживут, это сможет объяснить, что с вами произошло», — написал Гэллоуэй в соцсети X, подчеркнув, что речь идет о серьезной угрозе для будущего всего континента.

По словам политика, заявления российского лидера нельзя игнорировать, поскольку последствия конфликта подобного масштаба могут оказаться катастрофическими и затронуть будущие поколения европейских народов.

Ранее Владимир Путин заявил, что реакция Москвы на агрессивные действия Запада будет ошеломляющей и оставит без ответа любые попытки атаковать Россию.

Кроме того, во время переговоров президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским американский глава признал, что удары по территории России неизбежно приведут к эскалации конфликта.

