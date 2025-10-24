Как шестидневная рабочая неделя в ноябре скажется на зарплатах россиян

Депутат Бессараб: шестидневная рабочая неделя в октябре не повлияет на зарплаты

Шестидневная рабочая неделя, которая начнется в конце октября и закончится в первых числах ноября, не повлияет на зарплату большинства россиян. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Изменение трудового графика связано с празднованием Дня народного единства.

«Шестидневная рабочая неделя и дополнительный рабочий день, к сожалению, никоим образом не повлияют на повышение зарплаты в октябре, но при этом, к счастью, они не повлияют и на сокращение таковой в ноябре», — цитирует депутата ТАСС.

Как отметила Бессараб, праздничный график может сказаться только на сотрудниках со сдельной и сдельно-повременной системой оплаты, так как их рабочие часы стоят по-разному в зависимости от длины месяца, а итоговая получка распределяется равномерно. Речь идет о работниках, которые получают оклад и плавающую премиальную часть.

По словам депутата, у некоторых сотрудников на сдельной и сдельно-повременной системах оплаты финальная месячная сумма зависит от объема продукции, произведенной за дополнительный рабочий день. И если они произведут больше за шесть дней, то и денег смогут получить больше.

В 2025 году октябрь станет одним из самых длинных по количеству рабочих дней за последние годы — их будет 23. Дополнительные смены выпадут на конец октября и начало ноября из-за переноса выходных к празднику. Чтобы у сотрудников не возникло вопросов и сомнений по поводу графиков и зарплаты, власти рекомендовали работодателям заранее информировать их об изменениях. В частности, эти детали могут объяснить коллективу представители бухгалтерии или отдела кадров.

Как ранее писал 5-tv.ru, в ноябре россиян ждут 11 выходных и 19 рабочих дней. Это произошло благодаря длинным выходным на День народного единства.

