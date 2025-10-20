В ноябре россиян ждут 11 выходных и 19 рабочих дней

Одна из рабочих недель продлится шесть дней.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россияне в ноябре 2025 года будут отдыхать 11 дней
В ноябре россияне будут отдыхать 11 дней, подсчитали журналисты портала URA.RU. Согласно этим данным, работать россияне будут 19 дней.
Длинная рабочая неделя продлится в период с 27 октября по 1 ноября 2025 года. Это связано с приближающимися продолжительными выходными по случаю Дня народного единства. Нерабочие дни установлены со 2 по 4 ноября включительно. Рабочая же неделя будет продлена на шесть дней: с понедельника по субботу.
Согласно производственному календарю, выходной с субботы, 1 ноября, переносится на понедельник, 3 ноября. Это обычная практика, позволяющая создать непрерывный период отдыха для празднования Дня народного единства 4 ноября.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские пенсионеры в ноябре получат выплаты раньше из-за праздников. Изменения коснутся всех получателей — как тех, кому пенсии перечисляют через банки, так и те, кому средства доставляют на дом или через почту.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 15 окт
- В ноябре 2025 россияне получат пенсии и детские пособия на несколько дней раньше
- 1 окт
- Россиян в октябре ожидает шестидневная рабочая неделя
- 24 авг
- Первая рабочая неделя ноября в России будет сокращена до трех дней
- 4 нояб
- «Помогай в том же духе»: Путин пообщался с детьми воинов, погибших на СВО
- 4 нояб
- Конец Смутного времени: в кинопарке «Москино» показали главный бой Минина и Пожарского
- 4 нояб
- Служащим в зоне СВО отправили посылки к Дню народного единства
- 4 нояб
- «Патриотизм — залог благополучия»: патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства
- 4 нояб
- С верой za правду! — бойцы СВО получили письма от школьников, а воспитанники детдома в ЛНР — книги
- 4 нояб
- День народного единства 2024 — история, значение и смысл праздника
- 30 окт
- Празднуем единство: кому в ноябре 2024 положены дополнительные выходные
93%
Нашли ошибку?