«Им и фотошоп не поможет»: Волочкова ответила завистникам своей красоты

Волочкова заявила, что ее красота не нуждается в фотошопе

Заслуженная артистка России и известная балерина Анастасия Волочкова ответила завистникам, которые обвинили ее в ретушировании фотографий. Об этом она написала в личном Telegram-канале.

В новом посте Волочкова подчеркнула, что не обращает внимания на злые комментарии и считает свою внешность «даром Бога и результатом работы над собой с пяти лет».

«Некоторые завистливые люди, смотрящая на мои красивые фотографии, как мне говорят, пишут о том, что моя красота — это фотошоп. Мои золотые… А вы посмотрите на тех, кто это пишет», — написала артистка.

Балерина с иронией отнеслась к обвинениям в использовании фотошопа, заявив, что завистникам «и фотошоп не поможет». По словам Волочковой, она занята многочисленными проектами и не собирается тратить время на тех, кто обсуждает ее внешность.

«Приводите свои телеса в форму и соответствуйте моей красоте», — обратилась звезда к своим недоброжелателям, добавив, что ей «абсолютно не интересно, что они о ней думают».

Артистка напомнила, что за годы карьеры работала с великими мэтрами балета и доказала свои достижения на сцене, подчеркнув, что уверена в собственной неоспоримой красоте.

