Умер участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос

Умер КВНщик из «Сборной Пятигорска» и актер «Самого лучшего фильма» Павел Козмопулос. Ему было всего 44 года. Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

«Печальные известия… После продолжительной болезни ушел из жизни чемпион Высшей лиги КВН, директор Официальной лиги КВН Пятигорска Павел Козмопулос», — сообщил он.

Павел Козмопулос прославился благодаря игре в высшей лиге КВН, где он выступал за «Сборную Пятигорска». Кроме того, юморист писал сценарии и снимался в фильмах.

