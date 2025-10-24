Умер участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Ему было 44 года.

Умер юморист Павел Козмопулос

Фото: Instagram*/pkozmopulos

Умер КВНщик из «Сборной Пятигорска» и актер «Самого лучшего фильма» Павел Козмопулос. Ему было всего 44 года. Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

«Печальные известия… После продолжительной болезни ушел из жизни чемпион Высшей лиги КВН, директор Официальной лиги КВН Пятигорска Павел Козмопулос», — сообщил он.

Павел Козмопулос прославился благодаря игре в высшей лиге КВН, где он выступал за «Сборную Пятигорска». Кроме того, юморист писал сценарии и снимался в фильмах.

Ранее, рассказывал 5-tv.ru, умер известный рок-музыкант Павел Скала. Его кончина стала неожиданностью для музыкального сообщества.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

