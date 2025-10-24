Дальнобойщик изнасиловал сожительницу погружным блендером

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 45 0

До этого он угрожал вылить на нее раскаленное масло.

Дальнобойщик насиловал женщину погружным блендером в Москве

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве 47-летний дальнобойщик на протяжении нескольких дней издевался над своей сожительницей. В том числе подверг женщину сексуальному насилию с помощью погружного блендера. Об этом сообщает MK.RU.

Как сообщается, 49-летняя учительница математики из Владивостока познакомилась с мужчиной два года назад на сайте знакомств. Она искала мужскую поддержку после развода, и на первый взгляд он выглядел надежным: заявлял, что работает дальнобойщиком и одинок. Позже выяснилось, что у него есть жена и дочь во Владимирской области, а также проблемы с алкоголем, которые он скрывал.

В августе женщина пригласила избранника жить к себе в съемную квартиру на Херсонской улице. Несмотря на то, что она стала подмечать изменения в характере мужчины, решила рискнуть.

В октябре его агрессия перешла все границы. Он ударил жертву по голове, начал душить, угрожал вылить на нее раскаленное масло. Спустя несколько дней продолжил избиения, насилие и издевательства. Апогеем жестокости стало использование погружного блендера: мужчина включил его и насиловал им пострадавшую в течение восьми минут. После этого он закрыл квартиру и ушел, забрав мобильный телефон женщины.

Она смогла доползти до балкона и выпрыгнула, получив травму головы и перелом лодыжки. Ее госпитализировали.

Мужчина был задержан и обвиняется по статьям «Изнасилование», «Иные насильственные действия сексуального характера», «Незаконное лишение свободы», «Угроза убийством» и «Истязание», сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Москве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:16
Путин поздравил Мельникову с победой на чемпионате мира по спортивной гимнастике
11:16
Секс отменяется: как уборка дома «убивает» либидо женщины и разрушает отношения с мужем
11:13
Температура, влажность, свет: как правильно хранить лекарства в домашней аптечке
11:10
Часть потолка обвалилась в школе в Забайкалье
11:00
Мужчина убил жену и выставил ее голову на всеобщее обозрение как трофей
10:59
В Индии более 20 пассажиров сгорели заживо в столкнувшемся с мотоциклом автобусе

Сейчас читают

«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео