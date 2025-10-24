«Удар ниже пояса»: певица Алекса пережила замершую беременность

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 25 0

В день, когда артистке делали аборт, у ее мужа родился сын от другой женщины.

У певицы Алексы была замершая беременность

Фото: Instagram*/aleksa___official

Певица Алекса пережила замершую беременность

У певицы Алексы была замершая беременность. Об этом рассказала сама артистка в интервью блогеру Веры Орловой (Прохорниковой) на YouTube.

Исполнительница призналась, что потеря ребенка стала для нее настоящим испытанием. Усугубил моральное состояние Алексы и тот факт, что в это время бывшая возлюбленная мужа певицы смогла родить от него малыша.

«В момент, когда мне делали аборт, бывшая девушка мужа рожала. И родила, слава богу, прекрасного мальчика. Мы наблюдались в одной больнице, в одно и то же время… Это был удар ниже пояса», — поделилась артистка.

Исполнительница добавила, что никогда не могла даже представить, что ей придется пережить нечто подобное. В то время знаменитость чувствовала себя одинокой, и ей было «больно по-женски».

Певица считала себя неполноценной, а встретив в больнице девушку, которая решилась на аборт из-за того, что не хотела иметь детей, Алекса расклеилась окончательно.

Не облегчала ситуацию и общественность, которая называла исполнительницу разлучницей. Так как ради артистки ее супруг ушел от экс-возлюбленной, которая была беременна.

Однако муж, несмотря на рождение сына, был рядом с Алексой и поддерживал ее. Через какое-то время знаменитости удалось повторно забеременеть, и в 2021 году она родила дочь Адриану.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что блогер Айза-Лилун Ай пережила замершую беременность.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

