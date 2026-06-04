«Самый волнительный момент»: сестра Бузовой раскрыла пол будущего ребенка
Анна вместе с мужем поделилась трогательным видео.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Беременная сестра Бузовой станет мамой дочки
Младшая сестра Ольги Бузовой — Анна — сообщила пол долгожданного ребенка. Об этом она рассказала в своем блоге в социальных сетях.
Родственница телеведущей и ее супруг Константин Штрыкин устроили скромный праздник — без гостей, только вдвоем.
Главным сюрпризом вечера стал торт. По правилам гендер-пати, цвет начинки должен был выдать тайну. Анна и Константин закрыли глаза, одновременно разрезали десерт бокалами и на счет «три» посмотрели на бисквит. Он оказался розовым — это значит, что супруги ждут девочку.
Будущая мама не смогла сдержать слез, хотя, как выяснилось, знала пол малышки еще с 14 февраля. Тем не менее сам момент «вскрытия» торта стал для нее самым волнительным в жизни.
«Это был самый волнительный момент в моей жизни. И самый прекрасный одновременно. Мы тебя очень любим и ждем», — написала Анна под видео.
В комментариях тут же отреагировала знаменитая сестра.
«И я жду», — написала певица.
О своей беременности Анна Бузова объявила в начале апреля. Тогда она опубликовала видео с фотосессии и подписала: «1+1=3. Вот такие у нас новости. И мы очень счастливы». Теперь же интрига с полом разрешилась — в семье Анны и Константина появится девочка.
Ранее Ольга Бузова рассказала, что их мама плакала, когда узнала о скором пополнении в семье.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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