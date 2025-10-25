«Склонны обесценивать»: психолог назвала выдающие внутреннюю неуверенность фразы

Психолог Губанова: частые извинения — признак низкой самооценки

Низкая самооценка становится очевидной после произнесения ряда неловких фраз. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала клинический психолог Галина Губанова.

Эксперт отметила, что самооценка — это неустойчивое состояние, которое остается неизменным с момента рождения до конца жизни.

«Это наш постоянный внутренний диалог на основании сформированного детского опыта, жизненных ситуаций и нашего внутреннего состояния. И если в нем мы чаще склонны к самообвинению, если мы склонны обесценивать свои достижения, а неудачи воспринимать как подтверждение своей несостоятельности, стоит задуматься о том, что наша самооценка находится на низком уровне», — пояснила специалист.

Реакции и слова на комплименты, на восхищение

Люди с низкой самооценкой невольно чувствуют себя скованно и начинают некое оправдание.

«Ерунда какая-то. Я вообще ни в чем не виноват. Это вообще не моя заслуга», — привела фразы от таких людей в подобные моменты специалист.

Она отметила, что человек себя в этот момент ощущает недостойным похвалы.

Брать на себя ответственность за все плохое

Например, при групповой работе с неудачей человек берет всю вину на себя, считая, что успех не пришел только из-за него.

«Сейчас меня накажут», — думает человек в такой ситуации.

«Это такое заведомое ожидание наказания. Детская установка. Перфекционизм, при котором люди думают, что могли проконтролировать и спасти ситуацию», — пояснила собеседница.

То же положение при разводе, когда один из бывших партнеров полагает, что он во всем виноват, хотя, как подчеркнула эксперт, единоличной вины в этом примере быть не может.

Частые и неуместные извинения, когда в них нет необходимости

«Извините, я вас побеспокою», — постоянно говорят такие люди.

Такие слова человек с низкой самооценкой может произносить при взаимодействии с обслуживающим персоналом в кафе, в отеле и в других местах.

«Вы будто извиняетесь за пространство, которое занимаете в данный момент в жизни другого человека», — отметила психолог.

Произнесение плохих установок

Специалист добавила, что их нежелательно произносить даже мысленно.

«Вы по любому поводу можете сказать: „Я тупой, у меня руки не из того места растут, я ничего не понимаю, я не красивый“. На самом деле, если вы, например, не понимаете что-то в математике, не значит, что вы тотально ничего не понимаете. Просто это не ваша область, или вы пока еще не достигли там успеха», — добавила Губанова.

Употребление слов сомнения

«Наверное, я ошибаюсь; наверное, я не прав; наверное, это не совсем так», — такие фразы произносят неуверенные в себе люди.

Следует понять, что быть экспертом во всем невозможно, поэтому не нужно обесценивать свои слова.

Ранее 5-tv.ru писал, как пережить кризис идентичности без депрессии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.