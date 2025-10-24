Температура, влажность, свет: как правильно хранить лекарства в домашней аптечке

«Доктор Питер»: ревизию домашней аптечки нужно проводить раз в три месяца

Ревизию домашней аптечки нужно проводить раз в два-три месяца. Об этом изданию «Доктор Питер» рассказала фармаколог Ольга Меипариани.

По словам специалиста, проверять содержимое своей домашней аптечки стоит не реже, чем раз в три месяца. Это позволит в экстренной ситуации не потерять необходимое лекарство, отслеживать целостность и герметичность упаковки не только веществ, но и шприцов, бинтов и пластырей. К тому же не пропустить истечение срока годности. Последний пункт особенно важен.

«Производитель подтверждает качество и эффективность лекарства, но только в отведенные сроки годности и при соблюдении условий хранения. Поэтому не важно, просрочен препарат на месяц или на год — ожидаемый эффект будет, скорее всего, отличаться. Либо действие средства будет слабее, либо побочные эффекты могут стать сильнее», — подчеркнула Меипариани.

Она добавила, что для вскрытых препаратов действуют отдельные сроки хранения. Меньше всего держатся водные растворы, настои, сиропы и отвары. Они теряют свои свойства уже через два-три дня после вскрытия. Растворимые в суспензии порошковые антибиотики хранятся не дольше семи дней. А капли для носа, глаз или ушей после распаковки могут применяться лишь в течение месяца.

Поэтому после начала использования на упаковке стоит указать дату вскрытия и срок хранения, советует фармаколог. Кроме того, нельзя перекладывать лекарства из заводской упаковки в любую другую, даже если она удобнее.

Эксперт также напомнила про индивидуальные условия внешней среды для разных препаратов. Ведь их свойства могут меняться в зависимости от температуры, уровня влажности и воздействия солнечного света. Поэтому если на обычной полке вы найдете лекарство, которое должно хранится в холодильнике, то его стоит выбросить, даже если срок годности еще не истек.

Не нужно забывать, что подобные вещества хранятся в недоступных для детей местах. Еще специалист советует держать пахучие препараты (настойки валерианы, пустырника и прочие) отдельно от других. На свойства это никак не влияет, но вот аромат может передаться.

Средства для наружного применения (мази) лучше отделить от тех, что принимаются перорально. Содержать хотя бы в разных пакетах. Тоже касается и жидких веществ (йод, зеленка, перекись водорода).

А вот для трав лучше отказаться от полиэтиленовых пакетов и хранить их в бумажных коробках.

