Хозяйка морила голодом своих собак и пыталась выдать их за бездомных

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 39 0

Женщин отделалась мягким наказанием.

Хозяйка морила голодом своих собак в Великобритании

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Mirror: Хозяйка морила голодом своих собак и пыталась выдать их за бездомных

В Великобритании женщина была разоблачена после того, как пыталась выдать двух своих мальтийских терьеров за бездомных животных, чтобы не нести ответственность за свою жестокость. Она морила собак голодом и скрывала их ужасное состояние. Об этом сообщает Mirror.

Истощенных собак приметили прохожие, которые вызвали службу по защите животных. Расследование выявило, что обе собаки принадлежат 31-летняя местной жительнице. Инспектор по защите животных проследила путь одного из питомцев до ее хозяйки. Женщина утверждала, что собаки бездомные. Однако ее все равно задержали.

Собаки, получившие в приюте клички Бейли и Крошка Тим, были в критическом состоянии. Бейли весила всего 2,75 килограмма, имела спутанную шерсть и пятна от фекалий. Крошка Тим был истощен и весил всего 2,8 килограмма. Ветеринарам пришлось усыпить Бейли, чтобы прекратить ее страдания.

Крошка Тим теперь живет в новой семье и чувствует себя хорошо: его вес увеличился до четырех килограммов.

«Мы рады, что Крошка Тим теперь в надежной, любящей семье и наслаждается жизнью в своем новом доме», — рассказала менеджер организации Dogs Trust.

Хозяйка собак предстала перед судом, где признала себя виновной в двух правонарушениях по Закону о защите животных. Ей назначили десятилетний запрет на владение животным и десятинедельный комендантский час с 21:00 до 7:00, а также обязали возместить ущерб в размере 200 фунтов стерлингов (около 22 тысяч рублей).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:49
Шатдаун в США привел к очередям за бесплатной едой
12:40
Школьник вдохнул пары дезодоранта-аэрозоля из-за тренда в соцсетях и умер
12:38
Семьям погибших при взрыве на предприятии в Копейске выплатят по 10 млн рублей
12:17
Последний символ диалога в эпоху расколотого мира: ООН отмечает 80-летие
12:07
Уголовное дело о теракте возбудили после попадания БПЛА в дом в Красногорске
12:05
Министр обороны РФ Белоусов проинспектировал «Южную» группировку войск

Сейчас читают

«Большое горе»: семья Сергея Жигунова потеряла близкого человека
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео