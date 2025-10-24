«Джиган разбился, дочь беременна»: новый пост в блоге Самойловой напугал фанатов

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 83 0

Что происходит с аккаунтом звезды?

Фото: мошенники разыграли драму в аккаунте Оксаны Самойловой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники написали в блоге Самойловой, что Джиган якобы разбился

Недавно аккаунт блогера Оксаны Самойловой взломали мошенники в соцсети. Страничка до сих пор находится под их контролем. Недавно злоумышленники выложили новый пост, не на шутку напугав фанатов модели.

Так, они от лица Самойловой заявили, что ее 14-летняя дочь беременна. Пост о якобы находящейся в положении Ариэле злоумышленники дополнили видеорядом, в котором пояснили, почему ее популярная мама начала редко появляться в блоге.

Фото: Instagram*/samoylovaoxana

«Для нас это стало неожиданностью и шоком, учитывая ее возраст, но сейчас мы чувствуем только радость и волнение перед новым этапом нашей жизни», — говорится в публикации.

Не оставили без внимания они и рэпера Джигана. По их словам, тот «попал в страшную автомобильную аварию и разбился».

Фото: «Instagram*/samoylovaoxana

«Этой ночью я проснулась от звонка — на экране мигало имя, которое я старалась вычеркнуть из своей жизни. Джиган», — написали целую драматичную историю под постом злоумышленники.

Однако не обошлось без ошибок со стороны аферистов, которые дочь звезды Ариэлу назвали Лейлой.

«Хоть бы имя проверили. Какие посты пишут — просто Санта-Барбара отдыхает. Про Джигана вообще… Видео с искусственным интеллектом. Короче, не ведитесь на эту дичь», — отреагировала Самойлова.

Ранее 5-tv.ru писал, что в блоге Самойловой озвучена причина развода с Джиганом.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:47
Гроссмейстер Даниэль Народицкий мог умереть от передозировки наркотиков
15:36
Старшая дочь Глюкозы закрутила роман с предпринимателем на десять лет старше
15:24
«До сих пор называет меня «милым»: 41-летний сын Трампа рассказал об отце
15:19
«Еле живу»: Костенко пожаловалась своим подписчикам на проблемы
15:05
Менопауза не только про гормоны: что происходит с мозгом в этот период
15:03
Эрдоган предложил провести российско-американский саммит в Турции

Сейчас читают

«Это как нравственная гигиена»: Никита Михалков много занимается спортом
«Он упал к моим ногам сам!» — Барановская впервые в жизни поймала букет невесты
«Что полюбили давно, всегда останется любимым»: Бузова сравнила Буланову с бутербродом и гречкой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео