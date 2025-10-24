VK Tech представил обновленный VK WorkSpace с усиленной защитой данных

|
Мария Гоманюк
Пользователи смогут работать с письмами и календарем без подключения к интернету.

Какие функции у обновленной рабочей платформы Вконтакте

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Российский разработчик корпоративного программного обеспечения VK Tech выпустил новую версию платформы VK WorkSpace, которая включает суперапп с офлайн-доступом, расширенными настройками безопасности и геораспределенной почтой. Об этом сообщили на сайте компании.

Главное новшество разработки — суперапп с модульной архитектурой, объединяющий ключевые сервисы VK WorkSpace: почту, мессенджер, календарь, видеозвонки, диск и опросы. Теперь пользователи смогут работать с письмами и календарем без подключения к интернету, а данные синхронизируются при восстановлении сети.

К тому же для роста кибербезопасности были добавлены меры защиты: обязательный пин-код, блокировка скриншотов, контроль VPN, а также шифрование трафика по стандарту ГОСТ TLS.

Среди крупных обновлений — геораспределенная почтовая система, обеспечивающая работу филиалов в разных регионах и единый доступ к корпоративным контактам и календарям.

Мессенджер получил функцию федерации, позволяющую сотрудникам разных организаций обмениваться сообщениями, сохраняя независимость ИТ-инфраструктуры. Также получила расширение интеграция с DLP-системами для предотвращения утечек данных. Видеозвонки начнут поддерживать до 500 участников и SIP-интеграцию, а в календаре появится возможность бронирования переговорных комнат.

По словам директора по продукту VK WorkSpace Петра Щеглова, обновление делает платформу стабильнее, безопаснее и удобнее, формируя единое пространство для корпоративных коммуникаций.

Релиз версии 25.4 ожидается в ближайшее время. Платформа будет доступна по подписке как в облаке, так и в контуре компании.

