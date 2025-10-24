«Ты — муха»: Никита Михалков привел яркую метафору о жизни

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 55 0

Счастливые моменты, уверен режиссер, нужно подмечать.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Кинорежиссер Никита Михалков указал на важность видеть хорошее в жизни

В жизни нужно находить приятные моменты среди посредственных. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал Герой Труда России, народный артист РФ и председатель Союза кинематографистов Никита Михалков в рамках творческой встречи со студентами на 45-м международном студенческом фестивале ВГИК.

По словам кинорежиссера, жизнь подобна колесу, а человек — мухе, которая крутится в этом колесе.

«Жизнь — это колесо телеги. Ты — муха на колесе этой телеги», — отметил артист.

При этом он добавил, что подобно крутящемуся механизму сменяются дни у людей, и они не всегда приносят радость. Однако Михалков завуалированно добавил, что найти хорошее в потоке возможно, если захотеть.

«Вот телега едет — солнышко, солнышко, а потом — говно, говно, а потом опять солнышко. Пытайся ловить те моменты, когда ты при солнышке», — заключил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Михалков рассказал о работе над сложными эпизодами фильмов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

