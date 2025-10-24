«Развращает и опустошает»: Никита Михалков про истинную цену известности

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 28 0

Режиссер назвал составляющие, которые, по его мнению, способны создать настоящих знаменитостей.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

Никита Михалков: творчество, товарищество, труд создают истинных знаменитостей

В основе истинной известности лежит труд. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сказал народный артист РСФСР, режиссер, герой труда России Никита Михалков после творческой встречи со студентами в рамках 45-го международного студенческого фестиваля ВГИК.

«Можно стать знаменитым и в 15. Важно же, каков труд потрачен на то, чтобы стать знаменитым, и насколько эта знаменитость долговечна», — подчеркнул постановщик.

Он добавил, что многие вкладывают огромные усилия и приобретают славу в своем виде деятельности, но при этом век их триумфа все равно короток, так как ограничен физическими возможностями. К таким знаменитостям можно отнести профессиональных спортсменов или артистов балета.

«Человек, который стал знаменит блогерством или эпатажем, он тоже знаменит. Но знаменитость его в достаточной степени, с одной стороны, развращает, а с другой стороны — опустошает. <…> На трех китах и держится та основа, которая может создавать знаменитость: творчество, товарищество, труд», — отметил кинематографист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михалков рассказал о работе над сложными эпизодами фильмов.

