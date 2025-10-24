Тоннель между РФ и США: федеральный конкурс ИИ-проектов поддержал озвученную ранее инициативу Кирилла Дмитриева

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Спецпредставитель президента России по инвестициям накануне объявил конкурс на лучшее ИИ-видео, посвященное гипотетическому проекту.

Какую инициативу добавили в конкурс ИИ-проектов от Дмитриева

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федеральный проект «Креативное поколение» поддержал идею Кирилла Дмитриева

Федеральный конкурс «Креативное поколение», организованный АНО «Креативная экономика», поддержал инициативу спецпредставителя президента России по инвестициям Кирилла Дмитриева — накануне он объявил конкурс на лучшее ИИ-видео, посвященное гипотетическому тоннелю между Россией и США. Об этом 5-tv.ru рассказали в пресс-службе ведомства.

Организаторы ввели специальную категорию «Тоннель дружбы», в рамках которой конкурсанты смогут поделиться своим видением проекта. Он символизирует связь континентов и народов через ИИ и творчество.

Победные работы будут собраны и отправлены Дмитриеву. Автор лучшего проекта получит приз — поездку на Дальний Восток или Аляску.

Руководитель проекта Николай Горелый отметил, что идея выходит за рамки конкурса.

«Мы поддержали инициативу Кирилла Дмитриева, потому что она отражает важный для страны вектор — стремление к диалогу и сотрудничеству через современное творчество. Россия делает ставку на искусственный интеллект, и сегодня важно показать, что он способен укреплять связи между людьми и культурами…» — подчеркнул он.

Поучаствовать в мероприятии может каждый желающий. Организаторы проведут бесплатные онлайн-семинары от экспертов, помогут освоить ИИ-инструменты и доработать проекты. Заявки будут принимать на сайте creative-generation.ru до 9 декабря 2025 года. Финал пройдет 19 декабря в Москве.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала идею строительства тоннеля между Россией и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:37
Фотографировала своих жертв: няня много лет насиловала своих подопечных
23:21
Что видят люди, когда умирают? Раскрыта тайна околосмертных переживаний
23:10
В Краснодаре мужчина превратил жизнь экс-супруги в кошмар наяву из-за квартиры
23:00
Монстр был Богом: мужчина много лет насиловал своих детей, а затем жестоко убил их
22:54
Бессент: санкции против Густаво Петро связаны с производством наркотиков в Колумбии
22:46
Все драгоценности из Лувра перемещены в подземное хранилище Банка Франции

Сейчас читают

Суд вынес приговор жительнице Челябинска за убийство рэпера ТрикоПюшона
Россияне застряли на высоте 7460 метров на горе Манаслу в Непале
«Ты — муха»: Никита Михалков привел яркую метафору о жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео