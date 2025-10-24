Тоннель между РФ и США: федеральный конкурс ИИ-проектов поддержал озвученную ранее инициативу Кирилла Дмитриева

Федеральный проект «Креативное поколение» поддержал идею Кирилла Дмитриева

Федеральный конкурс «Креативное поколение», организованный АНО «Креативная экономика», поддержал инициативу спецпредставителя президента России по инвестициям Кирилла Дмитриева — накануне он объявил конкурс на лучшее ИИ-видео, посвященное гипотетическому тоннелю между Россией и США. Об этом 5-tv.ru рассказали в пресс-службе ведомства.

Организаторы ввели специальную категорию «Тоннель дружбы», в рамках которой конкурсанты смогут поделиться своим видением проекта. Он символизирует связь континентов и народов через ИИ и творчество.

Победные работы будут собраны и отправлены Дмитриеву. Автор лучшего проекта получит приз — поездку на Дальний Восток или Аляску.

Руководитель проекта Николай Горелый отметил, что идея выходит за рамки конкурса.

«Мы поддержали инициативу Кирилла Дмитриева, потому что она отражает важный для страны вектор — стремление к диалогу и сотрудничеству через современное творчество. Россия делает ставку на искусственный интеллект, и сегодня важно показать, что он способен укреплять связи между людьми и культурами…» — подчеркнул он.

Поучаствовать в мероприятии может каждый желающий. Организаторы проведут бесплатные онлайн-семинары от экспертов, помогут освоить ИИ-инструменты и доработать проекты. Заявки будут принимать на сайте creative-generation.ru до 9 декабря 2025 года. Финал пройдет 19 декабря в Москве.

