Захарова прокомментировала идею строительства тоннеля между Россией и США

Проект тоннеля между Россией и США реализовать невозможно, пока не будут устранены ограничительные меры в отношении сотрудничества с РФ. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».

«Такой проект невозможен без политической воли и подвижек в устранении ограничительных мер, созданных в отношении сотрудничества с нашей страной в целых секторах», — пояснила она.

По словам Захаровой, впервые мысль о разработке подобного сооружения была озвучена в начале ХХ века. Впоследствии эта идея вспоминалась как возможный символ, который позволил бы наладить отношения между СССР и США.

И возобновление обсуждения этого вопроса дипломат назвала хорошей, важной тенденцией.

«Мне кажется, действительно нужно давать дорогу такому рассмотрению, не просто озвучиванию, но уже инициативам такого масштаба. Уже неплохо, что обсуждается мирная инфраструктура и такие гражданские проекты», — объяснила Захарова.

При этом она подчеркнула, что Россия всегда выступала за выгодные и интересные гражданские инфраструктурные проекты.

До этого о перспективе постройки данного сооружения рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он подчеркивал, что тоннель может объединить РФ и Аляску через Берингов пролив через восемь лет. Президент США Дональд Трамп охарактеризовал эту идею как интересную.

