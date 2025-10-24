Россия вышла на третье место в мире по поставкам рыбы и морепродуктов

Эфирная новость 32 0

В ближайшие годы вылов увеличится до 6 миллионов тонн.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Смагин; 5-tv.ru

Патрушев: Россия вышла на третье место в мире по поставкам рыбы и морепродуктов

Россия занимает третье место в мире по поставкам рыбы и морепродуктов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Международного рыбо-промышленного форума. По его словам, в ближайшие годы вылов должен увеличиться до шести миллионов тонн.

«Для этого, прежде всего, должен динамично обновляться рыбопромысловый флот. Мы выстраиваем эту работу в рамках программы инвестквот. Аукционы, которые проводятся государством, обеспечивают прозрачность процесса, распределение ресурсов и одновременно решают задачу по созданию современных производственных мощностей, а также новых рабочих мест. В рамках данного механизма уже сданы 48 судов, и это пока еще не финальная цифра 2025 года. А в целом, в перспективе, должно быть построено еще не менее 70 судов», — отметил Патрушев.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, в свою очередь, подчеркнул, что Петербург, благодаря своему географическому положению, является важным центром рыбной отрасли России.

«Наш город является локомотивом возрождения отечественного рыбопромыслового флота. Одним из главных участников государственной программы „Квоты под киль“. С ее помощью наши верфи строят современные технологичные траулеры полного цикла, способные вести комплексный промысел и перерабатывать рыбу прямо в море», — добавил Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга отметил, что в настоящее время судостроительными предприятиями Петербурга строится 24 рыбодобывающих судна. Уже переданы заказчику и спущены на воду шесть судов, девять судов заложены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
81.27
-0.38 94.39
-0.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:00
Вслушайтесь в себя: прогноз Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября
18:45
Мужчина взорвал гранату в электропоезде на Украине
18:38
«Думал, что впереди длинная счастливая жизнь»: Никита Михалков о возможностях и сожалениях
18:27
Россия вышла на третье место в мире по поставкам рыбы и морепродуктов
18:17
«Развращает и опустошает»: Никита Михалков про истинную цену известности
18:10
После наводнения во Вьетнаме жители обнаружили в огороде двух гигантских сомов

Сейчас читают

Россияне застряли на высоте 7460 метров на горе Манаслу в Непале
«Это как нравственная гигиена»: Никита Михалков много занимается спортом
«Он упал к моим ногам сам!» — Барановская впервые в жизни поймала букет невесты
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео