В Белоруссии заблокирован доступ к социальной сети «ВКонтакте»

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Продолжительность ограничения неизвестна.

Почему в Белоруссии заблокировали ВК

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В Белоруссии заблокировали доступ к социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщила Белтелерадиокомпания со ссылкой на инспекцию Белоруси по электросвязи (БелГИЭ).

«На основании представления Комитета государственной безопасности доступ к информационному ресурсу ограничен. Длительность ограничения на данный момент неизвестна», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что VK Tech презентовал новую версию платформы VK WorkSpace с усиленной защитой данных. Она включает в себя суперапп с офлайн-доступом, расширенными настройками безопасности и геораспределенной почтой. Главное новшество разработки — суперапп с модульной архитектурой, объединяющий ключевые сервисы VK WorkSpace: почту, мессенджер, календарь, видеозвонки, диск и опросы.

Кроме того, для роста кибербезопасности были добавлены меры защиты: обязательный пин-код, блокировка скриншотов, контроль VPN, а также шифрование трафика по стандарту ГОСТ TLS. Релиз версии 25.4 ожидается в ближайшее время. Платформа будет доступна по подписке как в облаке, так и в контуре компании.

