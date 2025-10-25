Российские АЗС предложили проверить на качество реализуемого топлива

Лилия Килячкова
В 2023 году правительство ввело мораторий на контроль АЗС до 2030 года.

АЗС будут проверять на качество топлива

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Национальный автомобильный союз предложил проверить АЗС на качество топлива

Национальный автомобильный союз (НАС) направил письмо на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко с просьбой проверить автомобильные заправки на качество реализуемого топлива.

«На заправках появляется топливо, не соответствующее требованиям законодательства. Образуются нелегальные АЗС, мобильные заправочные комплексы, реализующие разные виды моторного топлива без использования сертифицированного оборудования, с недоливом», — говорится в сообщении НАС.

В 2023 году правительство ввело мораторий на проверки АЗС до 2030 года в качестве меры поддержки бизнеса. Проверки заправок проводят в некоторых субъектах по предписаниям Генпрокуратуры. Об этом сообщал глава Росстандарта Антон Шалаев.

По данным НАС, контроль за качеством топлива фактически отсутствует. Это может привести к негативным последствиям для автовладельцев, включая финансовые потери из-за недолива и повышенный риск аварий, связанных с нарушениями правил безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России автомобилисты предложили ограничить рост цен на топливо.

