США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 25 0

Под меры давления также попали его жена, сын и глава МВД страны.

США ввели санкции против президента Колумбии

Фото: Reuters/Luisa Gonzalez

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро. Об этом сообщили в Министерстве финансов США.

Под американские санкции также попали жена Петро — Вероника Гарсия, его старший сын Николас Петро и глава МВД Колумбии Армандо Бенедетти.

19 октября Дональд Трамп заявил, что США прекращают предоставлять субсидии Колумбии. Также американский лидер назвал Петро наркоторговцем, отметив, что глава Колумбии осведомлен о масштабной проблеме в стране с запрещенными веществами, но не предпринимает никаких действий для ее решения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что президент Колумбии обвинил США в нарушении суверенитета страны и убийстве рыбака.

По его словам, Вашингтон нарушил суверенитет республики в территориальных водах. Кроме того, уничтоженная американской стороной лодка с местным рыбаком на борту не имела отношения к наркотрафику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:37
Фотографировала своих жертв: няня много лет насиловала своих подопечных
23:21
Что видят люди, когда умирают? Раскрыта тайна околосмертных переживаний
23:10
В Краснодаре мужчина превратил жизнь экс-супруги в кошмар наяву из-за квартиры
23:00
Монстр был Богом: мужчина много лет насиловал своих детей, а затем жестоко убил их
22:54
Бессент: санкции против Густаво Петро связаны с производством наркотиков в Колумбии
22:46
Все драгоценности из Лувра перемещены в подземное хранилище Банка Франции

Сейчас читают

Суд вынес приговор жительнице Челябинска за убийство рэпера ТрикоПюшона
Россияне застряли на высоте 7460 метров на горе Манаслу в Непале
«Ты — муха»: Никита Михалков привел яркую метафору о жизни
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео