Момент обрушения крыши на Ладожском вокзале в Петербурге сняли на видео

Анастасия Антоненко
Фрагменты упали на железнодорожные пути и зону парковку.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура/sztproc; 5-tv.ru

Момент обрушения крыши на 12-й платформе Ладожского вокзала в Петербурге засняла камера видеонаблюдения. Кадры ЧП опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

На записи видно, как за несколько секунд до инцидента с потолка над платформой посыпалась облицовка. Спустя мгновение часть крыши рухнула прямо на станцию, попав, в том числе, на железнодорожные пути и зону парковки рядом с вокзалом.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги уточнила, что никто не пострадал, а движение поездов продолжили в штатном режиме. Автомобили, находившиеся в зоне происшествия, эвакуировали. Для установления причин произошедшего организовали служебную проверку.

