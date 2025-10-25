Момент обрушения крыши на Ладожском вокзале в Петербурге сняли на видео
Фрагменты упали на железнодорожные пути и зону парковку.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; Telegram/Северо-Западная транспортная прокуратура/sztproc; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Момент обрушения крыши на 12-й платформе Ладожского вокзала в Петербурге засняла камера видеонаблюдения. Кадры ЧП опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
На записи видно, как за несколько секунд до инцидента с потолка над платформой посыпалась облицовка. Спустя мгновение часть крыши рухнула прямо на станцию, попав, в том числе, на железнодорожные пути и зону парковки рядом с вокзалом.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Пресс-служба Октябрьской железной дороги уточнила, что никто не пострадал, а движение поездов продолжили в штатном режиме. Автомобили, находившиеся в зоне происшествия, эвакуировали. Для установления причин произошедшего организовали служебную проверку.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в одной из школ в городе Балей в Забайкальском крае частично обрушился потолок в классе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
Читайте также
100%
Нашли ошибку?