Момент обрушения крыши на Ладожском вокзале в Петербурге сняли на видео

Момент обрушения крыши на 12-й платформе Ладожского вокзала в Петербурге засняла камера видеонаблюдения. Кадры ЧП опубликовала Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

На записи видно, как за несколько секунд до инцидента с потолка над платформой посыпалась облицовка. Спустя мгновение часть крыши рухнула прямо на станцию, попав, в том числе, на железнодорожные пути и зону парковки рядом с вокзалом.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пресс-служба Октябрьской железной дороги уточнила, что никто не пострадал, а движение поездов продолжили в штатном режиме. Автомобили, находившиеся в зоне происшествия, эвакуировали. Для установления причин произошедшего организовали служебную проверку.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в одной из школ в городе Балей в Забайкальском крае частично обрушился потолок в классе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX