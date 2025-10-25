Еще одна, и 900: Овечкин забросил 899-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 163 0

Российский форвард отличился в матче против «Коламбуса».

Овечкин забросил 899-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Фото: Reuters/Wendell Cruz

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Овечкин забросил 899-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Для капитана столичного клуба эта шайба стала 899-й в «регулярках» НХЛ.

Встреча проходит в ночь на субботу, 25 октября, в Коламбусе. Российский форвард отличился в третьем периоде, сделав счет 2:0.

Для Александра Овечкина этот гол стал вторым в текущем сезоне. Всего на его счету шесть очков (два гола + четыре результативные передачи).

Россиянин является абсолютным рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В минувшем сезоне он побил «вечный» рекорд, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Александр проводит свой 21-й сезон в заокеанской лиге и продолжает улучшать свой рекорд.

Овечкин проводит свой 1499-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Домашняя игра против «Оттавы Сенаторз», которая пройдет в ночь на воскресенье, 26 октября, станет для российского форварда юбилейной — 1500-й.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Овечкин познакомился с лабрадором, названным в его честь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.97
-0.30 94.08
-0.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:27
При взрыве газа в многоэтажке в Сочи погиб человек
4:17
Российские АЗС предложили проверить на качество реализуемого топлива
3:57
Еще одна, и 900: Овечкин забросил 899-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ
3:41
Силы ПВО уничтожили несколько украинских беспилотников в Ленинградской области
3:24
Щит от болезней: как правильно употреблять имбирь для профилактики
3:05
Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Москве

Сейчас читают

Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ на подлете к Москве
Потерлись носами: Овечкин познакомился с лабрадором, названным в его честь
Крыша надземной парковки обвалилась на Ладожском вокзале в Петербурге
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
Ретроградный Меркурий в ноябре 2025: влияние на знаки зодиака
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео