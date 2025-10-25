Еще одна, и 900: Овечкин забросил 899-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Овечкин забросил 899-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс». Для капитана столичного клуба эта шайба стала 899-й в «регулярках» НХЛ.

Встреча проходит в ночь на субботу, 25 октября, в Коламбусе. Российский форвард отличился в третьем периоде, сделав счет 2:0.

Для Александра Овечкина этот гол стал вторым в текущем сезоне. Всего на его счету шесть очков (два гола + четыре результативные передачи).

Россиянин является абсолютным рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В минувшем сезоне он побил «вечный» рекорд, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Александр проводит свой 21-й сезон в заокеанской лиге и продолжает улучшать свой рекорд.

Овечкин проводит свой 1499-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Домашняя игра против «Оттавы Сенаторз», которая пройдет в ночь на воскресенье, 26 октября, станет для российского форварда юбилейной — 1500-й.

