Геомагнитный стресс: Земля вошла в зону непрерывного магнитного шторма

Земля вошла в зону непрерывного магнитного шторма вплоть до 31 октября

Октябрь станет серьезным испытанием для техники и здоровья людей. Это связано с тем, что с 25 октября Земля войдет в зону продолжительной магнитной бури, которая продлится вплоть до 31 октября. Об этом сообщил портал Science XXI.

По данным космических обсерваторий, планету накроет практически непрерывный шторм, поскольку геомагнитное поле не будет успевать восстанавливаться между ударами солнечной энергии.

Такие глобальные геомагнитные возмущения серьезно могут сказаться на здоровье метеозависимых людей. В этот период могут усиливаться головные боли, наблюдаться скачки артериального давления, а также появляться раздражительность, тревога и нарушения сна. Врачи называют такое состояние геомагнитным стрессом.

В зоне особого риска находятся люди с гипертонией, аритмией, ишемической болезнью сердца, а также страдающие неврозами и тревожными расстройствами. Люди преклонного возраста и дети также могут сильно ощутить геомагнитные волнения. Кроме того, влиянию бурь подвержены те, чья работа связана с высокой концентрацией внимания.

Эксперты рекомендуют соблюдать режим сна, увеличить потребление воды и травяных чаев, при этом исключить кофе и алкоголь. Кроме того, в рацион следует добавить продукты, богатые магнием и омега-3. Легкие прогулки на свежем воздухе и снижение времени перед экранами гаджетов также поможет справиться с геомагнитным стрессом.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, ученые зафиксировали третью за октябрь магнитную бурю на Земле, которая может быть вызвана увеличением корональной дыры на Солнце.

