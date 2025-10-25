Рынок насыщен: импорт грузовиков в Россию упал на 92% за два года

Импорт грузовиков в Россию за два года упал на 92% до 4,8 тысяч

Поставки грузового автотранспорта в Россию сократились в 12 раз: за девять месяцев текущего года объем ввоза тяжелых машин оказался на 92% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. Эксперты объяснили «Известиям» падение импорта переизбытком техники на складах и снижением спроса. В обозримом будущем ситуация вряд ли изменится — поставки останутся точечными.

С января по сентябрь в страну ввезли 4759 грузовиков массой свыше 16 тонн, сообщил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Это минимальный показатель за последние пять лет и на 92% меньше, чем годом ранее.

Абсолютный рекорд импорта пришелся на 2023 год — более 108 тысяч импортированных машин. Однако уже в 2024-м объем поставок снизился до 75 тысяч.

Основным поставщиком грузовой техники в последние годы был Китай, но сейчас импорт оттуда просел. За девять месяцев поставки FAW упали на 93%, Sitrak — на 92%, Howo — на 87%, а Sany — на 43%.

Сильнее всего снизились поставки седельных тягачей и самосвалов — на 95% и 96% соответственно. Относительно устойчивыми остались лишь поставки фургонов — падение составило около 22%.

Эксперты считают основной причиной резкого снижения импорта большие запасы техники на дилерских складах при падающем спросе.

«Смысла завозить новую технику нет. Того, что привезли раньше, скукожившемуся рынку хватило на этот, а может, хватит и на следующий год», — пояснил Целиков.

На спад импорта повлияли также ограничения Росстандарта на китайские модели с проблемами сертификации.

«Некоторые импортеры решили перестраховаться и не завозить в том числе и разрешенные модели, исходя из принципа „а вдруг их тоже это коснется“. Тем более что у них есть что предложить покупателям — запасы <…> у дилеров огромные», — пояснил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Как отметил вице-президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль, у части моделей подходит к концу срок действия ОТТС, выдаваемого на три года. При слабом спросе продление сертификации становится экономически невыгодным.

«Это станет дополнительной причиной, по которой ожидать увеличения импорта грузовиков в ближайшее время не стоит», — уверен он.

По мнению Максима Кадакова, в первом полугодии 2026 года объем импорта останется примерно на нынешнем уровне или даже снизится из-за индексации утилизационного сбора. По его мнению, теперь китайские грузовики будут завозить точечно — под конкретные заказы.

