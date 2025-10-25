Как троянский конь: к Земле приближается «корабль инопланетян»

Астрофизик Леб: летящий к Земле «корабль инопланетян» может быть троянским конем

Астрофизик из Гарварда Ави Леб сообщил, что пролетающий через Солнечную систему межзвездный объект 3I/ATLAS может представлять угрозу для человечества. По его мнению, комета может казаться «естественной», но на самом деле таить опасности, как троянский конь. О своих предположениях он рассказал газете New York Post (NYP).

По мнению ученого, межзвездный объект размером с Манхэттен и весом 33 миллиарда тонн как минимум в тысячу раз массивнее всех предыдущих космических объектов. По этой причине летящее в сторону Земли тело кажется внеземным троянским конем, чье присутствие может представлять угрозу для человечества.

Леб призвал международное сообщество к бдительности и сравнил приближение космического объекта со «свиданием вслепую». Кроме того, ученого также насторожила траектория летящего объекта: она проходит близко к Юпитеру, Венере и Марсу.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, во второй половине октября на минимальном расстоянии от Земли впервые за 1350 лет пролетела комета Lemmon. 20-22 октября в ясную погоду космический объект можно было невооруженным глазом увидеть в ночное время в северных широтах.

