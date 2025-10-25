«Даже без удочек»: рэпер ST поймал акулу на Мальдивах

Рэпер ST поймал акулу на Мальдивах

Рэпер Александр Степанов, более известный под сценическим псевдонимом ST, поймал акулу во время отдыха на Мальдивах. Этим музыкант поделился у себя в соцсетях.

Исполнитель хита «Дай ему сил» вместе со своей супругой, Ассоль, отправился на ночную рыбалку. Клев был отличный, кроме мелких рыбешек, артист смог даже поймать лимонную акулу. Пока ST пытался вытащить большой улов на палубу, Ассоль все фиксировала на камеру.

«Саша поймал… акулу! Вы когда-нибудь слышали, чтобы на простой рыбалке (даже без удочек, просто на леску и грузило) кто-то поймал акулу? Я — нет!», — написала Ассоль в комментариях под соответствующим видео.

Кроме того, жена рэпера, предвосхищая вопросы любопытных подписчиков, добавила, что акулу они сразу отпустили на волю. Сделали все аккуратно, чтобы не причинить ей сильного вреда.

«И наверняка, она, как в старом анекдоте, поплыла рассказывать другим рыбам: «наливают, отпускают», — написала Ассоль.

